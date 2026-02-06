Kouame saluta la Fiorentina dopo sei anni: "Si chiude un capitolo con rispetto e gratitudine"

Christian Kouamé saluta la Fiorentina dopo ben sei anni. L'attaccante ivoriano, trasferitosi all'Aris Salonicco, ha pubblicato un post su Instagram per dire addio ai viola. Queste le sue belle parole:

"Dopo tutti questi anni, è arrivato il momento di dire addio.

Indossare questa maglia mi ha aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo.

Ho vissuto momenti intensi e ho imparato tanto, sia attraverso le vittorie sia nei periodi più difficili.

Grazie ai tifosi per l’amore, la passione e il sostegno costante.

Grazie a tutti gli allenatori che mi hanno supportato nelle diverse fasi del mio percorso.

Grazie ai miei compagni di squadra, passati e presenti, per le battaglie condivise e i ricordi indimenticabili.

Grazie al club Fiorentina, al suo Presidente e alla sua famiglia. Grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, a tutto lo staff la cui dedizione spesso non si vede, ma è fondamentale ogni giorno.

Si chiude un capitolo, con rispetto e gratitudine".