Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"

Queste le parole di mister Giuseppe Raffaele al termine del match perso col Cerignola: "Il primo tempo non abbiamo fatto una buona partita, nella ripresa ci siamo ripresi tardi. Non è stata una buona prova, è un passo indietro importante. Dopo Giugliano mi aspettavo altro. Rispetto alle altre partite in cui abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto male. Poi abbiamo spinto, due legni, un gol che mi dicono fosse regolare. Ma se non segni non fai strada. Magari col pari avremmo avuto l’inerzia dalla nostra parte".

Sui cambi. "Abbiamo modificato la nostra rosa. Quando poi vieni da un momento difficile non è semplice nelle scelte. Lo svantaggio ha reso tutto più difficile. Questo è un momento complicato, qui a Salerno ne sapete qualcosa. La squadra mi segue, inutile ribadirlo. Poi se ci sono difficoltà dobbiamo lavorare per superarle".

Sulla classifica. "La vetta è lontanissima, è un dato di fatto. Noi abbiamo zoppicato, il Benevento ha vinto sempre e si è allargato il distacco. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di rialzarci. Sappiamo la delusione della tifoseria, ora dobbiamo pensare al Casarano, cercando di alzare la testa. Dimissioni? Sto dando il massimo, anche nelle difficoltà. Da persona perbene darò il massimo fin quando avrò forza e motivazioni per farlo”.