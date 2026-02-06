Cesena-Pescara 2-0, le pagelle: Berti da impazzire, Shpendi spreca, Meazzi unica luce

Risultato finale: CESENA-PESCARA 2-0

CESENA

Klinsmann 6.5 - Subisce molto di più di quanto non dica il risultato, si rende protagonista di due ottimi interventi.

Guidi 5.5 - Soffre la velocità di Meazzi e non è preciso in uscita. Dal 76’ Ciofi sv.

Zaro 6 - Bravo ad annullare Di Nardo e Russo.

Mangraviti 6 - Attento in copertura su Di Nardo. Prende un giallo ingenuo ed esce al 45’. Dal 46’ Piacentini 6 - Ingresso molto energico il suo.

Ciervo 6 - Sprinta bene quando può farlo, a volte impreciso con i piedi.

Francesconi 6.5 - Gioca un’ottima partita in fase di interdizione e segna il gol della sicurezza, complice una fortunata deviazione.

Castagnetti 5.5 - Gestisce bene il gioco e il ritmo, prende un giallo ingenuo che gli farà saltare la prossima. Dal 61’ Castrovilli 5.5 - Non riesce ad incidere granchè nel palleggio.

Berti 6.5 - Segna un gol bellissimo con un missile all’incrocio. Ingenuo nell’ammonizione presa nel primo tempo. Dall’80’ Cerri sv.

Magni 6 - Ha sul piede la palla del 2-0 e se la divora. Per il resto ha un’ottima gamba e si vede.

Olivieri 6 - Dialoga bene con Shpendi e varia bene sul fronte offensivo. Dal 61’ Bisoli 6 - Entra e mette in campo la sua leadership, sfiorando anche il gol.

Shpendi 6.5 - Sbaglia un rigore, si mangia dei gol, ma è sempre quello che si spende di più e il più pericoloso dell’attacco dei bianconeri.

Simone Vergassola (Michele Mignani squalificato) 6 - Il Cesena di oggi aggredisce e riparte con ferocia. Cala fisicamente nella ripresa ma ha il merito e la fortuna di chiuderla.

PESCARA

Despanches 6.5 - Non ha colpe sui gol e para anche un rigore a Shpendi.

Gravillon 5.5 - Ordinato, ma soffre troppo Shpendi. Dall’83’ Faraoni sv.

Capellini 6 - Il migliore della difesa. Sempre pronto a mettere una pezza.

Bettella 5 - Concede il rigore per un fallo di mano, per sua fortuna sbagliato da Shpendi.

Oliveri 5 - Non incide e soffre spesso in difesa, in difficoltà. Dal 62’ Fanne 5.5 - Mette ordine e palleggia bene. Complice però della palla persa per il gol del 2-0.

Valzania 5.5 - Uno dei migliori, ma commette un grave errore perdendo la palla del raddoppio del Cesena.

Brugman 5 - Spesso impreciso, gravissimo l’errore in impostazione da cui parte la rete del vantaggio avversario. Dal 62’ Meazzi 6.5 - Voto alto, ma il suo ingresso spariglia le carte e mette in campo imprevedibilità, crea almeno tre palle gol nitide da solo.

Letizia 6 - Spinge e dà un grande apporto all’attacco. Crossa spesso, ma non con precisione.

Olzer 6 - Mette grande qualità in campo, ma spesso predica nel deserto.

Caligara 5.5 - Oggi davvero impreciso, non incide.

Di Nardo 5.5 - Impreciso nel primo tempo, sbaglia tanti stop e appoggi. Dal 46’ Russo 5 - Tocca e gioca pochissimi palloni, troppo nascosto.

Emiliano Testini (Giorgio Gorgone squalificato) 5.5 - Il Pescara gioca bene, a tratti domina, ma non segna e regala i due gol.