Cesena, Vergassola: "Pescara squadra noiosa, che ha creato. Noi bravi, meno belli del solito"

Le parole del vice allenatore del Cesena Simone Vergassola, riportate da Corriere Romagna, al termine della sfida contro il Pescara vinta per 2-0:

"Abbiamo incontrato, secondo me, una squadra viva, che sa il fatto suo. Li avevo visti col Monza e avevano fatto una buonissima partita. Poi hanno preso tre gol in ripartenza, hanno preso una traversa sull'1-0. Ma hanno comunque creato. È una squadra noiosa, che ha messo anche dei giocatori portanti, qualcuno deve ancora rientrare. Noi venivamo da due sconfitte, e quando vieni da due sconfitte è sempre un po' più complicato. Sono arrivati ragazzi nuovi, ma li abbiamo avuti veramente per tre giorni. Però anche nelle difficoltà, secondo me, è venuta fuori anche una partita un po' più sporca. Ma i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto, hanno lottato, sono stati un po' meno belli di tante altre volte. Però alla fine ha creato comunque tante occasioni"