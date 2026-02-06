Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena, Vergassola: "Pescara squadra noiosa, che ha creato. Noi bravi, meno belli del solito"

Cesena, Vergassola: "Pescara squadra noiosa, che ha creato. Noi bravi, meno belli del solito"
© foto di Federico De Luca
ieri alle 23:22Serie B
Matteo Selli

Le parole del vice allenatore del Cesena Simone Vergassola, riportate da Corriere Romagna, al termine della sfida contro il Pescara vinta per 2-0:

"Abbiamo incontrato, secondo me, una squadra viva, che sa il fatto suo. Li avevo visti col Monza e avevano fatto una buonissima partita. Poi hanno preso tre gol in ripartenza, hanno preso una traversa sull'1-0. Ma hanno comunque creato. È una squadra noiosa, che ha messo anche dei giocatori portanti, qualcuno deve ancora rientrare. Noi venivamo da due sconfitte, e quando vieni da due sconfitte è sempre un po' più complicato. Sono arrivati ragazzi nuovi, ma li abbiamo avuti veramente per tre giorni. Però anche nelle difficoltà, secondo me, è venuta fuori anche una partita un po' più sporca. Ma i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto, hanno lottato, sono stati un po' meno belli di tante altre volte. Però alla fine ha creato comunque tante occasioni"

