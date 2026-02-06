Avellino, Biasci e la tripletta: "Enorme soddisfazione. Vittoria importantissima"

Dopo la tripletta messa a segno che è valsa la vittoria dell'Avellino contro il Cesena, Tommaso Biasci, attaccante classe 1994, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gianlucadimarzio.com:

“È stata una grande settimana. Non mi era mai capitato di fare una tripletta tra i professionisti. In Serie D sì, ma in Serie C e in Serie B mai, é stata una soddisfazione enorme. Ho festeggiato con la mia famiglia. La mia ragazza era qui con me e anche i miei genitori erano allo stadio. Poi abbiamo festeggiato con la squadra, perché è stata una vittoria importante. Tutto in modo semplice, come sono io. Il pallone? Volevo un ricordo tangibile di quel momento speciale, con la squadra e con chi era con me”.

Spazio anche ad un pensiero sugli obiettivi stagionali del club irpino: "L’obiettivo resta la salvezza. Siamo una neopromossa e dobbiamo prima consolidare la categoria. Abbiamo un grande margine di miglioramento e penso che qui ci siano le potenzialità per fare cose importanti, magari non subito ma col tempo".