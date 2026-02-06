Ravenna, Marchionni: “Creiamo tanto. Dovremo approfittare del momento no del Carpi"

Riprende la corsa del Ravenna a caccia dell'Arezzo, primo nella graduatoria del Girone B di Serie C. Ad attendere i giallorossi domani c'è la gara interna contro il Carpi della quale ha parlato il tecnico Marco Marchionni nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Guardando anche il primo tempo di Perugia stiamo creando tante palle gol ma non le sfruttiamo – si legge su RavennaeDintorni – . L’atteggiamento dei primi tempi è sempre quello giusto, dobbiamo curare i particolari perché ultimamente qualche lettura sbagliata ci ha costretto a rincorrere. Abbiamo una rosa con giocatori forti che possono determinare il risultato con le proprie giocate, indirizzando la partita fin dai primi minuti. Senza un giocatore importante come Cortesi si possono perdere equilibri sia in campo che in spogliatoio – spiega il mister –. Il Carpi è una squadra che corre e che ha un’identità ben precisa. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercando di approfittare del loro momento no.

Ci sarebbe da preoccuparsi se la nostra fosse una squadra apatica, ma così non è. Creiamo tante palle gol che non riusciamo a concretizzare e corriamo più degli avversari. Di recente stiamo finendo la partita in 10 uomini (espulsioni a Lonardi contro il Bra e Scaringi a Perugia ndr) e questo non possiamo permettercelo".