Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni

Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 22:41Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Verona-Pisa 0-0

Ne esce uno 0-0 frutto della consapevolezza che in certe situazioni sia meglio uscirne con due feriti, piuttosto che con un morto: Verona e Pisa si spartiscono la posta rimanendo entrambe ultime, ma a quota 15 punti. Un palo a testa, colpiti da Orban e Moreo, poi un paio di salvataggi di Montipò, per il resto il risultato rispecchia bene il tipo di gara, combattuta, nervosa e ricca di errori che si è giocata al Bentegodi. Meglio il Verona per circa un'ora, meglio il Pisa nell'ultima mezz'ora. Fischi del Bentegodi al 90'.

Palo di Orban e tanta prudenza nel primo tempo
Sammarco punta subito su Bowie con Orban in attacco. Hiljemark risponde con Durosinmi supportato da Stojilkovic e Moreo. Tanta prudenza nella prima mezz'ora di gioco. È il Verona a fare la gara ed a sfiorare il 70% del possesso palla, anche se gli ospiti si difendono senza grande affanno. La prima vera chance ce l'ha Orban al 26': corner battuto da Frese, il nigeriano da posizione defilata, ma tutto solo, ha la possibilità di provare un tiro-cross al volo, ma cicca il pallone. Al 34' ancora Orban calcia una gran punizione dai 25 metri: palo pieno. L'attaccante ci riprovsa: colpo di testa salvato sulla linea da Bozhinov, ma c'era fallo sull'uscita di Scuffet.

Palo Moreo, Montipò salva su Caracciolo
Sammarco inserisce Serdar e Bradaric per l'acciaccato Bernede e Frese, Hiljemark invece Leris per Durosinmi. Il copione della gara non cambia nella ripresa, con il pallone gestito dal Verona, che però fatica a creare. Il Pisa alza il baricentro, Stoijlkovic crea qualche apprensione con un cross liberato da Nelsson. La partita si addormenta, con tanti, tani errori da ambo i lati. All'80' doppia chance per il Pisa. Prima Moreo colpisce il palo di testa, poi Caracciolo colpisce ancora per via aerea da pochi passi, centrando in pieno un attento Montipò. Il neoentrato Meister ha la palla del vantaggio, ma Montipò è ancora reattivo, stavolta di piede.

