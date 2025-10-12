Zidane scommette su Yildiz: "È bravo, fa gol, ma deve prendere un po' di struttura fisica"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane ha detto la sua anche sulla stellina bianconera Kenan Yildiz. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante della Juventus attuale:

Yilldiz le piace?

"Sì, è bravo. Fa gol, ma deve crescere ancora. Deve prendere un po' di struttura fisica. Sta facendo un po' di gol, sta facendo bene. Sono contento per lui e per la Juve".

Un altro che le piace?

"Lamine Yamal. Per come tocca al palla. Il secondo tempo contro l'Inter, l'anno scorso è stato pazzesco. Faceva delle cose e nessuno lo fermava, nonostante l'Inter fosse tosta in difesa. Gli italiani sono bravi a difendersi, poi l'Inter era in casa. Ma non lo fermava nessuno. Mi ha impressionato. Al PSG c'è Vitinha, Neves, non perdono mai la palla".

Stanno sparendo i 10?

"Sì, è vero, mancano i giocatori che giocano da soli fra le linee. Se fossi ancora giocatore, difensivamente farei quello che mi dice l'allenatore, ma offensivamente non farei niente di quello che mi dicono".

Rileggi qui tutte le parole di Zidane