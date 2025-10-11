Inzaghi svela il suo obiettivo: "Voglio diventare il Gasperini di Palermo. Qui c'è tutto"

“Spero di essere all’altezza, diventare il Gasperini del Palermo e godermelo fino in fondo, perché qui c’è tutto”. Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato così del suo futuro spiegando di aver fatto fin troppi traslochi nella sua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore, e volersi fermare in una società e una piazza dove c’è tutto per fare grandi cose.

“Il rapporto con il City Group è gratificante, ho confronti settimanali, scambio di opinioni e idee. Molto stimolante. Spero di restare a lungo in un gruppo così, dopo tanti cambi”, ribadisce ancora il tecnico allontanando l’ipotesi di un futuro in Inghilterra: “Calcio importantissimo, ma la mia Champions è al Palermo.

Spazio infine all’incontro con Pep Guardiola: “Mi ha colpito quando ha raccontato che malgrado l’annata difficile non l’hanno mai messo in discussione”.