Fiorentina, Dodo e Fazzini verso il pieno recupero per il Milan. Resta in dubbio Sohm

In assenza dei dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali, la Fiorentina ha proseguito la propria attività di preparazione presso le strutture del Viola Park, agli ordini dell’allenatore Stefano Pioli. Nonostante il gruppo ridotto, lo staff tecnico ha approfittato di questa prima settimana di sosta per lavorare con intensità su alcuni aspetti fondamentali del gioco, con particolare attenzione al miglioramento dello sviluppo della manovra, alla cura delle situazioni da palla inattiva e alla rifinitura di determinati automatismi tattici, ritenuti cruciali in vista della seconda parte della stagione.

A partire dalla prossima settimana, con il graduale rientro dei giocatori impegnati con le nazionali, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sulla preparazione della prossima partita di campionato. I viola saranno infatti attesi da un confronto domenica sera, alle ore 20:45, con il Milan a San Siro in una sfida che si preannuncia particolarmente delicata e importante per la classifica.

Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, arrivano notizie piuttosto confortanti. Né Dodo né Fazzini destano particolari preoccupazioni. entrambi sono alle prese con piccoli fastidi fisici, ma secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il loro rientro in gruppo è previsto già nei prossimi giorni e i due giocatori dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta milanese. Discorso leggermente diverso invece per Simon Sohm. L’ex centrocampista del Parma è ancora alle prese con una fastidiosa fascite plantare, un problema che richiede attenzione e che potrebbe prolungare di qualche giorno il suo recupero. Lo staff medico monitora con cautela la sua situazione, ma al momento non è possibile stabilire con certezza se riuscirà a rientrare in tempo per la gara contro i rossoneri.