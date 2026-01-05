Sosa: "Lucca non è stato all'altezza del Napoli. Non solo per i gol, ma per l'atteggiamento"

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato dell'infortunio occorso a David Neres e in generale del momento della formazione azzurra nel corso del suo intervento a Radio TuttoNapoli: "Gli infortuni alla caviglia nella mia carriera ne ho avuti tanti: è un trauma che molte volte ti puoi fare da solo, appoggiando male il piede, oppure arriva dopo un contrasto. Vista la diagnosi comunicata dal Napoli, secondo me adesso dipende soprattutto dalla soglia del dolore del calciatore. Il problema è che nei primi giorni probabilmente non riesci nemmeno ad allenarti: per questo io credo che contro il Verona non ce la faccia. Però sono fiducioso che il brasiliano possa riuscire a sopportare il dolore e provare a giocare contro l’Inter. Di solito metti una fasciatura molto stretta e vai avanti, ma ripeto: dipenderà più che altro dalla soglia del dolore".

Il punto, però, non è uguale per tutti i ruoli. "È una considerazione intelligentissima: io ero un centravanti, non dovevo fare tanti dribbling, correvo in dritto, tenevo palla, saltavo per colpirla. Invece i movimenti delle caviglie e delle ginocchia che fa Neres, con cambi di direzione e uno contro uno, sono totalmente diversi. Quindi bisogna vedere quanto riesce a sopportare quel tipo di dolore nei movimenti che fa lui dentro il campo".

Chiusura netta su Lucca: "Fino ad adesso non è stato all’altezza. Anche senza fare gol, devi mostrare un atteggiamento diverso: sotto questo punto di vista non mi ha convinto. Poi mercoledì entra e fa due gol e cambio idea, ma fin qui no".