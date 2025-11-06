Soulé-Pellegrini, Gasperini vola coi trequartisti in Scozia: Rangers-Roma 0-2 all'intervallo

Dopo 45 minuti la Roma è in vantaggio ad Ibrox contro i Glasgow Rangers grazie alle reti dei trequartisti Soulé e Pellegrini.

La prima volta di Soulé in Europa

Prima fase di studio. Nei primissimi minuti i Rangers arrivano un paio di volte sul fondo, senza però impensierire con i traversoni la retroguardia giallorossa. Poi è la Roma che comincia a prendere campo e al 13' arriva la rete del vantaggio di Matias Soulé. Sugli sviluppi del corner calciato da Pellegrini, la spizza verso il secondo palo Cristante per il tap-in vincente del trequartista argentino, di testa, al suo primo gol in Europa. Passano i capitolini e assorbono bene anche la mini-reazione dei Rangers, con l'unica palla gol di marca scozzese che arriva con un tiro da fuori di Chermiti, terminato a lato.

Pellegrini, gol europeo un anno dopo

Col passare dei minuti, però, continua a farsi preferire la Roma. Soulé impegna Butland con un sinistro velenoso dal limite e subito dopo fa lo stesso Hermoso, di testa su sviluppi d'angolo, spedendo però fuori. Anche Cristante, tra i migliori del primo tempo, tenta la gioia personale ma non riesce a inquadrare lo specchio. Il 2-0, però, arriva comunque. La firma è di Pellegrini, ma una buona parte del merito è di Dovbyk: su lancio di Mancini l'ucraino fa un ottimo lavoro di sponda e confeziona un cioccolatino per il numero 7 giallorosso, il cui destro dal limite è chirurgico e termina all'angolino. Il raddoppio è meritato e fa giocare sul velluto la formazione di Gasperini, anche se i Rangers non demordono e restano in partita. La prima frazione di gioco si chiude comunque sullo 0-2.