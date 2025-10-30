Spalletti alla Continassa, Lobotka torna a disposizione di Conte: le top news delle 13

Manca solo la firma, per vedere Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Il prossimo tecnico bianconero ha infatti lasciato da poco il J|Medical, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito. A breve la firma, mentre alle 15 la squadra tornerà ad allenarsi ma salvo sorprese non agli ordini di Spalletti. Del resto, si tratterà per quasi tutti di una seduta di scarico dopo la gara di ieri, con terapie e piscina. Tanti i tifosi presenti alla Continassa per accogliere il tecnico di Certaldo, che prenderà il posto di Tudor ed eredita una squadra reduce dalla vittoria sull’Udinese con Brambilla in panchina.

Buone notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka è pronto a rivedere il campo dopo circa tre settimane di stop. Il centrocampista slovacco, fermatosi per una lesione distrattiva all’adduttore destro rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato le sfide con Torino, PSV Eindhoven, Inter e Lecce, ma punta al rientro nella sfida di sabato 1° novembre contro il Como.

Intanto va verso la fine il rapporto tra il Genoa e Marco Ottolini. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'uomo mercato del Grifone aveva una deadline stabilita con il club di Dan Sucu per il rinnovo che Ottolini non ha rispettato. O, per spiegarla chiaramente, non ha dato una risposta definitiva al Genoa, prendendo così tempo per decidere il da farsi sul futuro. Il club è in una spirale negativa preoccupante, la fiducia per rialzarsi c'è all'interno delle stanze della società genovese ma servono certezze per il presente e tra queste, al momento, non c'è un futuro con Ottolini che si è preso più tempo rispetto alla deadline sul rinnovo.