Spalletti discute due volte con un tifoso: prima e dopo l'1-0 della Juventus con il Benfica
Si sblocca al 55' la partita di Champions League tra Juventus e Benfica, 1-0 per i bianconeri con gol di Khephren Thuram. Il francese combina al limite dell'area con David, che in qualche modo riesce a chiudere il triangolo e il centrocampista che calcia di destro sul primo palo, sorprendendo Trubin.
Giusto qualche istante prima si era notato un siparietto con coinvolto Luciano Spalletti, che stava litigando con un tifoso dietro alla sua panchina. Il tecnico della Juventus ha concluso il battibecco invitando il sostenitore, la prossima volta, a rimanere a casa se non intenzionato a supportare la squadra. Tanto che dopo il gol, Spalletti si è voltato verso il tifoso dicendogli di andare da un'altra parte.
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l'Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il "giochismo" targato Fabregas
Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
