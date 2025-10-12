TMW Spalletti su Pio Esposito: "Avremo un nuovo padrone dell'area, ricorda Vieri"

L'ex allenatore di Napoli, Inter e Roma ed ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti, torna a parlare. Nel corso dell'intervento che sta facendo dall'Auditorium di Santa Chiara nel corso del Festival dello Sport di Trento, ha parlato anche di Francesco Pio Esposito. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Ci sono 20 giocatori buoni in Nazionale quindi...

"Anche 25. Donnarumma è un top, così come Di Lorenzo. Bastoni è un grande calciatore, Tonali, Barella e altri".

Sui centravanti: si cominciano a rivedere anche in Nazionale?

"Pio Esposito ti dà la convinzione che poi avremo un padrone dell'area di rigore. Ieri sera ha fatto un gol pazzesco per dove l'ha messa e come ha tirato.

A chi somiglia Pio Esposito?

"Forse Bobo Vieri. Qualsiasi cosa gli tiravi addosso te la restituiva pulita e risistemata".