Spalletti parla di Acerbi dal palco di Trento, tutti i nomi per la Juventus: le top news delle 13

Proseguono gli incontri al Festival dello Sport con Luciano Spalletti protagonista di questa mattinata a Trento. L'ex ct azzurro è tornato sul caso Acerbi: "Sono sempre di più quelli che trovano delle scusanti o delle motivazioni per non assolvere i propri impegni, le proprie responsabilità importanti, che vanno prese. Sono sempre di meno quelli che ci mettono la faccia nel momento del bisogno, quando c'è bisogno di un confronto umano per andare a vedere cosa succede. La possibilità in questo caso c'era stata per dire quelle cose che ha detto".

E alla Gazzetta dello Sport ha parlato il giocatore del Como Jesus Rodriguez: Una sorpresa. Gran tecnico, aiuta e sta vicino a noi giovani. Quando mi hanno chiamato in nazionale mi ha solo detto di continuare a fare ciò che faccio al Como, di essere sfacciato in campo come lo sono in A perché in questo modo avrei avuto la possibilità di farmi richiamare. E così è stato. Morata? Una persona eccezionale. Appena arrivato al Como ha iniziato a darmi consigli, e quando sono venuto in nazionale ancora di più. Qui tutti usano la Nintendo Switch, io no: me l’ha regalata e ha iniziato a giocare con me per facilitare l’inserimento. Più che un fratello maggiore per me è qua- si un padre".

La Juventus, scrive Tuttosport, intanto cerca nuovi rinforzi in vista della seconda parte di stagione. I bianconeri hanno messo nel mirino due obiettivi per le corsie laterali: il giocatore del Monaco Jordan Teze e Raphael Guerreiro mentre per il centrocampo Sergej Milinkovic-Savic resta un obiettivo. E sempre ai taccuini della Gazzetta dello Sport ha parlato dell'Under 21 Marco Palestra: “Il nostro punto di forza è l’unione perché ci troviamo benissimo l’uno con l’altro. Siamo una bella squadra, sia a livello di gioco che a livello di mentalità. Mister Baldini è bravissimo, in campo e anche fuori: ci fa tanti discorsi, ci parla molto, ci fa capire tantissime dettagli che possono esserci utili".