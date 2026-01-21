"Spallettone, le vuoi vincere tutte?": 2-0 al Benfica di Mourinho, Juve ai playoff di Champions

Vittoria per 2-0 per la Juventus nella sfida al Benfica valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato di Champions League. Il racconto del match.

Lo Stadium appare elettrico già nelle fasi di avvicinamento alla sfida, importante per entrambe le velleità di qualificazione delle due squadre oltre che teatro di un duello sempre intrigante come quello tra i due allenatori Spalletti e Mourinho. In sede di formazione, nei bianconeri l'unica vera novità è nella presenza di Miretti e non di Conceicao, tra i lusitani spicca Schjelderup, seguito dal Parma, dal 1'.

La Juventus entra bene in partita nel primo tempo, per quanto la prima squadra a calciare in porta sia il Benfica, con Sudakov che però non impensierisce troppo Di Gregorio. A suonare la prima carica per i bianconeri è due volte Yildiz, dalla distanza: prima risponde Trubin, poi la palla è larga. Le Aguias vengono però fuori e costringono la Juventus ad abbassarsi sul campo fino di fatto all'intervallo. Con una parata fondamentale di Di Gregorio che evita il peggio su Sudakov, dopo una leggerezza di Locatelli in impostazione. Miretti ha la palla buona per sbloccare il match, ma manda alto di testa da ottima posizione. All'intervallo è 0-0.

Spalletti non perde tempo e alla ripresa dei giochi spende subito una prima sostituzione, operando la staffetta tra Miretti e Conceicao. La mossa porta in poco dei dividendi: alla prima occasione del secondo tempo, la Juventus passa avanti. Al 55' è Thuram a scaricare in porta di prepotenza il pallone dopo una combinazione con David alle porte dell'area. Qualche altro giro d'orologio e la Juventus raddoppia anche: al 64' McKennie completa un doppio scambio con David e, davanti a Trubin, rimane freddo depositando in rete il 2-0. A dieci dal novantesimo il Benfica ha la grande occasione per rimettersi in gara, con il rigore per fallo di Bremer su Barreiro che il VAR suggerisce all'arbitro Gozubuyuk. Si presenta dal dischetto Pavlidis, che però scivola al momento della battuta e spedisce fuori. È quanto basta per non complicare il finale di match e per consegnare la vittoria alla Juventus e a Spalletti nel confronto diretto con Mou. La Juventus, tra l'altro, è ai playoff.