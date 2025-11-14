Spezia, mal di pancia Wiśniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione
TUTTO mercato WEB
Rimasto allo Spezia nonostante le numerose voci di mercato estive, Przemysław Wiśniewski potrebbe essere vicino all’addio in vista della sessione invernale di calciomercato.
Secondo quanto riportato da TVP Sport e ripreso da Spezia1906.com, il difensore non sarebbe soddisfatto né del livello di gioco espresso dalla squadra né dell’attuale classifica, motivi che lo spingerebbero a valutare seriamente un trasferimento già a gennaio.
Resta da capire se l’arrivo in panchina di Roberto Donadoni – che lo ha utilizzato con buonissime risposte da centrale puro contro il Bari – potrà eventualmente fargli cambiare idea.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile