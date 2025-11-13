Wisniewski salta i Paesi Bassi: "Non conoscevo il regolamento o sarei stato più attento"

“Mi pento profondamente dell’ammonizione con la Lituania perché il sogno di tutti è affrontare una rivale come i Paesi Bassi. Prima della partita precedente non ero a conoscenza che due cartellini comportassero una squalifica, credevo fossero tre”, il difensore dello Spezia e della Polonia Przemyslaw Wiśniewskiin un’intervista rilasciata a TVP Sport ha ammesso di non sapere di risultare squalificato per la sfida contro gli Oranjie: “Non conoscevo il regolamento perché non ero mai stato in Nazionale e quindi non me ne ero mai interessato”.

“Avrei giocato con maggiore attenzione e probabilmente non avrei preso quell’ammonizione, ma spero ci sia un’altra occasione. - ha proseguito il centrale, come si legge su Spezia1906.com, parlando del suo impiego con la maglia biancorossa – Non mi aspettavo di giocare subito, ma il ct conosceva le mie qualità anche se non ci vedevamo da quattro anni. Sono contento della fiducia”.

Infine uno sguardo ai Paesi Bassi: “Credo che sarà una sfida simile a quella dell’andata a Rotterdam, sappiamo che squadra sono e dobbiamo fare attenzione in difesa perché saranno arrabbiati e vorranno creare tante occasioni da gol. - conclude Wisniewski – All’andata ci siamo affidati troppo al contropiede e spero che questa volta avremo maggior possesso palla per cercare di sfruttare i punti deboli senza avere paura”.