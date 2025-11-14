Spezia, Wisniewski non sarebbe felice della situazione. A gennaio potrebbe partire

Il futuro di Przemyslaw Wisniewski potrebbe essere lontano dallo Spezia, o almeno è quanto giunge dalla Polonia dove il difensore è attualmente impegnato con la nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale del prossimo anno contro Paesi Bassi, questa sera, e Malta, lunedì 17.

Secondo TVP Sport la convocazione del ct Urban, arrivata un po' a sorpresa, avrebbe acceso l’interesse di diversi club che a gennaio potrebbero bussare alla porta del club ligure per chiedere informazioni sul classe ‘98 che finora è stato titolare inamovibile – 11 gare su 12 giocate per intero – della retroguardia aquilotta.

Già in estate il calciatore aveva ricevuto delle offerte, a fine mercato, dalla Serie A e a gennaio questi club potrebbero tornare alla carica, assieme ad altri, visto che, come si legge sul portale polacco, il centrale non sarebbe felice della situazione che sta vivendo: “Wisniewski non gradisce il livello di gioco e la classifica. A gennaio tenterà di nuovo di cambiare squadra“.