Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore di Leao

Malumore in campo, scontro aperto negli spogliatoi. La domenica del Milan è stata da dimenticare, anche perché ha messo a nudo i rapporti, a quanto pare non proprio ottimi, tra quelli che sulla carta sono i due migliori giocatori offensivi a disposizione di Massimiliano Allegri. Da una parte Rafael Leao, dall’altra Christian Pulisic: oggi, nella prima seduta di allenamento dopo il ko con la Lazio, si sono stretti la mano. Un armistizio sull’altare di un campionato ancora da chiudere con la qualificazione alla prossima Champions League.

Da casa Milan, il messaggio arrivato nell’immediato, o quasi, è stato chiaro. Non si può dire che i rossoneri abbiano scaricato Leao, ma poco ci manca: tra le bizze, un rendimento non all’altezza dell’hype, un rinnovo in standby e un valore di mercato oggettivamente superiore, è il portoghese il giocatore che il Milan cederebbe più volentieri in estate. A patto di ricevere offerte comunque allettanti. C’è anche un dato che, nonostante tutto, suggerisce questa soluzione.

Oltre i dissapori, infatti, c’è il rendimento in campo. Quello di Pulisic, nelle ultime settimane, rasenta il disastroso. L’ultimo gol in campionato dello statunitense risale al 28 dicembre 2025, nel 3-0 all’Hellas Verona. Poi, il vuoto pneumatico, nonostante l’ex Borussia Dortmund abbia comunque giocato, dall’inizio o in corso d’opera, undici partite: zero gol, zero assist. Nel 2026, di fatto, Pulisic non s’è visto. Nonostante questo, a livello stagionale riesce ad avere comunque una media migliore del proprio compagno d’attacco: in questa Serie A, infatti, Christian ha finora segnato 8 gol in 1.215 minuti. Uno ogni 151. Leao, che nel 2026 ha comunque segnato quattro gol e sfornato un assist (quindi meglio di Pulisic), sull’intero campionato è fermo a 9 reti in 1.494 minuti. Tradotto: un gol ogni 166 minuti. Forse c’è anche quel quarto d’ora di differenza, a spiegare perché tutto sommato il Milan preferisca rinunciare all’uno e non all’altro.