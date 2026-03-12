Champions League, tutti i risultati degli ottavi e il tabellone dei quarti di finale
Di seguito il riepilogo della due giorni di Champions League, con risultati e marcatori:
Galatasaray - Liverpool 1-0
7' Lemina
Newcastle - Barcellona 1-1
86' Barnes, 90' +6 rig. Yamal
Atlético Madrid - Tottenham 5-2
6' Llorente, 14' Griezmann, 15' e 55' Alvarez, 22' Le Normand, 26' Porro, 76' Solanke
Atalanta - Bayern Monaco 1-6
12' Stanisic, 22' e 64' Olise, 25' Gnabry, 52'Jackson, 67' Musiala, 90' + 3 Pasalic
Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1
46' Andrichm 89' rig. Havertz
Real Madrid - Manchester City 3-0
20', 27' e 42' Valverde
Bodo/Glimt - Sporting CP 3-0
32' rig. Fet, 45' + 1 Blomberg, 71' Hogh
Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2
10' Barcola, 28' Gusto, 40' Dembélé, 57' Enzo Fernandez, 74' Vitinha, 86' e 90' + 4 Kvaratskhelia
OTTAVI DI FINALE - RITORNO
Sporting CP - Bodo/Glimt (17 marzo, ore 18.45)
Arsenal - Bayer Leverkusen (17 marzo, ore 21)
Chelsea - Paris Saint-Germain (17 marzo, ore 21)
Manchester City - Real Madrid (17 marzo, ore 21)
Barcellona - Newcastle (18 marzo, ore 18.45)
Bayern Monaco - Atalanta (18 marzo, ore 21)
Liverpool - Galatasaray (18 marzo, ore 21)
Tottenham - Atlético Madrid (18 marzo, ore 21)
Le partite d'andata degli ottavi di finale di Champions League hanno già dato indicazioni importanti in vista dei quarti di finale. Quattro partite su otto sono terminate con vittorie con tre reti di scarto. Una addirittura con cinque reti di scarto.
Di fatto solo Liverpool-Galatasaray, Barcellona-Newcastle e Arsenal-Bayer Leverkusen restano fortemente incerte. Guardiamo nel dettaglio gli eventuali accoppiamenti per il turno successivo, che si giocheranno il 7/8 aprile l'andata e il 14/15 aprile il ritorno:
Paris Saint-Germain o Chelsea - Galatasaray o Liverpool
Real Madrid o Manchester City - Atalanta o Bayern Monaco
Newcastle o Barcellona - Atlético Madrid o Tottenham
Bodo/Glimt o Sporting CP - Bayer Leverkusen o Arsenal
