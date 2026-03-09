Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale

Il classe 2008 della Sampdoria ha entrambi i passaporti e ha aperto a un futuro con la maglia della nazionale azera

Nella Primavera della Sampdoria c’è un giovane talento che sta facendo parlare molto di sé. Non solo per le prestazioni sul campo, undici reti in 24 presenze fra campionato e coppa, ma anche perché potrebbe decidere di non indossare la maglia dell’Italia per una più esotica. Il suo nome è Lorenzo Mezzotero, centravanti classe 2008 che vanta una carriera molto particolare.

Il percorso - Nato in Canada si è trasferito con la sua famiglia in Azerbaigian dove ha vestito le maglie di Qarabag e Neftchi per poi fare ritorno in Italia nel 2020 dove, sempre a livello giovanile, ha vestito le maglie di Vigor Milano e Atalanta prima di trasferirsi a Barcellona presso l’accademia Marcet da dove in estate è stato prelevato dal club blucerchiato. Ma è l’esperienza nell’ex paese sovietico ad aver lasciato il segno nel giovane calciatore per i tanti bei momenti vissuti e i tanti amici con cui, nonostante la distanza, resta ancora in contatto. Un Azerbaigian di cui possiede anche il passaporto e per questo sarebbe eleggibile per la nazionale.

La scelta - Una scelta che il ragazzo sembra pronto ad accogliere come ha spiegato recentemente in un’intervista: “Mi piacerebbe giocare nella nazionale azera, sarebbe un onore per me. Ho giocato lì nella mia infanzia, ho ancora amici e amo l’Azerbaigian per questo c’è una reale possibilità di giocare per loro. - prosegue Mezzotero come si legge su FtblAzerbaijan - Mi sento pronto per giocare con quella nazionale, sarebbe un onore per me come lo sarebbe giocare per l’Italia. Ora però sto pensando solo a lavorare sodo e fare gol, ma sono sicuro che un giorno avrò l’onore di giocare in nazionale”.