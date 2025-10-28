Stasera Lecce-Napoli, i convocati di Di Francesco: confermate le assenze di 4 giocatori

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Napoli, gara della 9^ giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:30. Confermate le assenze di Jean, Perez, Marchwinski e Sottil.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja

Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala

Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Stulic

Le ultime di formazione sul Lecce

l Lecce torna al “Via del Mare” per affrontare il Napoli dopo la sconfitta dello scorso turno contro l’Udinese. Nessun recupero dall’infermeria per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare ancora a meno di Perez, Jean, Marchwinski e Sottil. Il tecnico giallorosso ha annunciato diversi cambi di formazione rispetto all’undici iniziale schierato a Udine. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone fra i pali con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo torna Coulibaly, mentre uno fra Ramadani e Berisha potrebbe far spazio a Pierret. In attacco, chance per N’Dri sulla destra, Morente confermato a sinistra e Camarda davanti a Štulić nel ballottaggio al centro del tridente