Koscielny omaggia Varane e Umtiti: "Hanno messo il loro corpo al servizio della Francia"

Eroi del Mondiale 2018 in Russia, Raphaël Varane e Samuel Umtiti hanno scritto una delle pagine più luminose della storia recente del calcio francese. La loro coppia difensiva, solida e affiatata, fu il pilastro su cui Didier Deschamps costruì il trionfo della Francia, che conquistò la seconda Coppa del Mondo della sua storia battendo in finale la Croazia.

Oggi, entrambi hanno detto addio al calcio giocato: Varane a 32 anni, Umtiti a 31, dopo anni segnati da infortuni e sacrifici fisici che ne hanno minato la continuità. Un epilogo che non cancella però l’impatto che hanno avuto con la maglia dei Bleus; a ricordarlo è stato Laurent Koscielny, ex difensore della nazionale francese, che ha voluto dedicare parole cariche di rispetto ai due ex compagni in un’intervista a Footballogue: "Hanno messo il loro corpo, la loro carriera al servizio del collettivo. Hanno smesso perché il fisico non reggeva più il ritmo. Questo spirito di sacrificio, il fatto di dare tutto per la squadra anche a costo di compromettere la propria carriera, merita un enorme applauso. Pochi giocatori lo avrebbero fatto".

Il tributo di Koscielny riassume perfettamente l’essenza di Varane e Umtiti: due professionisti che hanno incarnato il senso di responsabilità, la dedizione e il coraggio di chi gioca per la propria nazione. La loro eredità resta un esempio di cosa significhi davvero indossare la maglia della Francia.