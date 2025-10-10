Arnautovic da leggenda con l'Austria: "Grande orgoglio. Serie A? Spero vinca l'Inter"

Marko Arnautovic ha scritto una pagina di storia del calcio austriaco. Con le quattro reti realizzate nel 10-0 finale contro San Marino, l’ex attaccante di Inter e Bologna ha infatti raggiunto quota 45 gol in nazionale, superando il leggendario Toni Polster e diventando il miglior marcatore di sempre nella storia del suo Paese.

Intervistato da San Marino RTV, Arnautovic ha espresso tutta la sua emozione: "Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, perché non era mai successo che una squadra vincesse 10-0. Ma voglio dire che ho grande rispetto per San Marino: hanno sempre provato a giocare, non hanno mai buttato via la palla. C’è grande rispetto reciproco. Questo traguardo è per me, ma non sono entrato in campo pensando al record. Dopo i primi due gol abbiamo spinto un po’ di più… Ringrazio Dio e la mia famiglia: è anche merito loro se ce l’ho fatta".

Con 45 reti e il record assoluto di presenze con la maglia della nazionale, Arnautovic consolida così il proprio ruolo di simbolo dell’Austria moderna: "Sono orgoglioso di questi record. Ho ricevuto un’infinità di messaggi, ma da domani si pensa già alla prossima partita. Il vero obiettivo è qualificarsi al Mondiale, perché è da 16 anni che l’Austria non partecipa. Ora siamo vicini e vogliamo farcela".

E sulla Serie A, nessun dubbio: "Spero che vinca l’Inter, è sempre nel mio cuore. Tifo per loro e mi auguro che possano portare a casa lo scudetto".