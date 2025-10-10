Cagliari ok in amichevole, L'Unione Sarda in apertura: "4-0 alla Primavera"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Unione Sarda, che si sofferma ovviamente sulle vicende del Cagliari. Come spesso accade durante la pausa per le Nazionali, è andato in scena un testa in famiglia che ha regalato tanti spunti positivi alla squadra di Pisacane. Ecco il titolo: "Il Cagliari vince 4-0 nell'amichevole con la Primavera".
Quattro marcatori diversi in questa sfida: Esposito (dal quale tecnico e tifosi si attendono un contributo maggiore sul piano realizzativo anche nelle gare importanti), Adopo, Folorunsho e Borrelli (che bissa la rete contro l'Udinese nell'ultimo turno di Serie A e si conferma così un valido sostituto di Belotti, out per infortunio per diversi mesi".
