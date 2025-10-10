Stipendi Lazio, al vertice una coppia di 'paperoni'. Ma non sono Guendouzi o Gila
La Lazio ha vissuto un'estate con il mercato bloccato in entrata, ma questo non si è comunque riflesso più di tanto sul valore del monte ingaggi biancoceleste, che rimane come già da tempi recenti il 6° più elevato tra quelli di Serie A.
Sono in due a guardare tutti gli altri dall'alto dei loro quasi 6 milioni di euro lordi all'anno (e 3 netti) di stipendio. Sono il capitano Zaccagni e il leader del reparto arretrato Romagnoli. Completa il podio Hysaj, che gode di nuova luce da quando è tornato in panchina il suo 'mentore' Sarri, davanti a Tavares e a Gigot, sorprendentemente in alto rispetto al ruolo che ricopre (non è ancora mai sceso in campo in questa stagione e neppure è stato mai convocato). Sono invece nella metà bassa due protagonisti del calibro di Guendouzi e Gila: per quanto il Decreto Crescita dia una mano sul lato del netto, normale pensare che chiedano ritocchi.
MONTE INGAGGI LAZIO 2025/26 (77,3 milioni di euro lordi, 45,6 netti)
Mattia Zaccagni - 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)
Alessio Romagnoli - 5,6 lordi (3 netti)
Elseid Hysaj - 5,2 lordi (2,8 netti)
Nuno Tavares - 4,1 lordi (2,2 netti)
Samuel Gigot - 4,1 lordi (2,2 netti)
Ivan Provedel - 3,7 lordi (2 netti)
Nicolò Rovella - 3,7 lordi (2 netti)
Matias Vecino - 3,7 lordi (2 netti)
Adam Marusic - 3,3 lordi (1,8 netti)
Manuel Lazzari - 3,2 lordi (1,7 netti)
Pedro - 2,8 lordi (2,2 netti)
Danilo Cataldi - 2,8 lordi (1,5 netti)
Boulaye Dia - 2,6 lordi (2 netti)
Luca Pellegrini - 2,4 lordi (1,3 netti)
Fisayo Dele-Bashiru - 2,4 lordi (1,3 netti)
Tijjani Noslin - 2,4 lordi (1,3 netti)
Valentin Castellanos - 2,3 lordi (1,8 netti)
Patric - 2,2 lordi (1,2 netti)
Mohamed Fares - 2,2 lordi (1,2 netti)
Toma Basic - 2,1 lordi (1,6 netti)
Gustav Isaksen - 1,9 lordi (1,5 netti)
Matteo Guendouzi - 1,7 lordi (1,3 netti)
Reda Belahyane - 1,7 lordi (0,9 netti)
Matteo Cancellieri - 1,5 lordi (0,8 netti)
Mario Gila - 1,3 lordi (1 netto)
Christos Mandas - 1 lordo (0,8 netti)
Oliver Provstgaard - 0,9 lordi (0,5 netti)
Dimitrije Kamenovic - 0,4 lordi (0,3 netti)
Sana Fernandes - 0,4 lordi (0,2 netti)
Cristo Munoz - 0,2 lordi (0,1 netti)
Alessio Furlanetto - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
