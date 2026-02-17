Juventus travolta dal Galatasaray, ma la doppietta di Koopmeiners è a suo modo storica
Serata amarissima per la Juventus, travolta 5-2 dal Galatasaray nell’andata del playoff di Champions League. Una sconfitta pesante, maturata in un clima rovente, che complica terribilmente il cammino europeo dei bianconeri.
Nel mezzo del crollo, però, c’è la doppietta di Teun Koopmeiners, unico vero lampo in una notte storta per la squadra bianconera.
Come evidenziato da Opta, Koopmeiners è il primo centrocampista della Juventus a realizzare una marcatura multipla nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League dall’introduzione della fase a gironi nel 1991/92. Un dato che certifica la portata storica della sua prestazione individuale, pur in una serata che lascia più ombre che luci in casa bianconera.
