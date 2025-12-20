TMW Supercoppa italiana, tifosi italiani bloccati in aereo di rientro da Riyadh: la ricostruzione

Il "viaggio della speranza". Così i circa 200 tifosi invitati dalla Lega Serie A a Riyadh per assistere alle semifinali di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli e poi tra Bologna e Inter hanno descritto la loro esperienza. Se nel match day i ritardi accumulati hanno portato i supporter delle due squadre a entrare allo stadio a soli 30 minuti dall'inizio del match, il giorno successivo è avvenuto qualcosa di imponderabile.

L'aereo di ritorno è arrivato a Napoli ed è stato bloccato, in quanto i tifosi erano stati fatti salire a bordo con alcune inadempienze a livello di documentazione di volo. I passeggeri, dopo tre ore di attesa, sono stati quindi fatti scendere e ognuno si è dovuto organizzare per rientrare nella sua rispettiva città. Un vero e proprio "viaggio della speranza", sul quale la Lega stessa sta cercando di informarsi nel dettaglio. Nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni.