Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò

Sono due gli allenatori di Serie C fermati per un turno dal Giudice Sportivo, si tratta di Fabio Nistico del Bra e Francesco Tomei dell'Ascoli. Due giornate invece per il vice allenatore del Livorno Manolo Pestrin.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI € 500,00

PESTRIN MANOLO (LIVORNO)

Per aver tenuto, al 48° minuto del secondo tempo, la seguente condotta:

Non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi irrispettose e minacciose nei loro confronti e tentava di instaurare un contatto fisico, senza riuscirvi unicamente grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra; Irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, poiché, nonostante il provvedimento di espulsione, non abbandonava immediatamente il terreno di gioco né imboccava il tunnel di accesso agli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti e l’apertura di un cancello secondario per consentirgli il raggiungimento degli spogliatoi. Le condotte venivano poste in essere in occasione di una revisione FVS, rallentando così l’operato dell’Arbitro e del IV Ufficiale. Ritenuta la continuazione, la sanzione è determinata in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) del C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta tenuta durante la revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NISTICO FABIO (BRA)

Per aver tenuto, al 48° minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti del Sig. Pestrin Manolo, proferendo nei suoi confronti parole offensive. Ritenuta la continuazione, la sanzione è irrogata in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, del C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)