Cagliari, Angelozzi: "Come si fa a non riscattare Kilicsoy? Mi ricorda Gerd Muller"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Roma-Cagliari, gara valida per la 24ª giornata di Serie A.

L'esplosione di Palestra.

"Un'idea del presidente, che già lo conosceva bene. L'ho visto in ritiro quest'estate e avevo già capito che fosse un predestinato. Siamo contenti di ciò che sta facendo".

Il riscatto di Kilicsoy.

"Assomiglia più a Gerd Muller o a Romario? A Gerd Muller. Ho una certa età e mi ricorda lui. È un ragazzo del 2005 che farà parlare di lui in tutta Europa. È un giocatore forte. Riscatto? Come fai a non riscattarlo? È un giocatore straordinario, giovane e anche Montella ha detto che è un profilo molto interessante. Pastorello ce lo ha segnalato in estate, lo abbiamo seguito con uno scout in Turchia e io personalmente ho chiamato Montella e al suo vice e l'abbiamo preso".

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Se.Esposito. All.: Fabio Pisacane.