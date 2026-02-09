Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini
TUTTO mercato WEB
Comincia l'avventura di Bryan Zaragoza in Serie A. Al 57' di Roma-Cagliari Gian Piero Gasperini decide di far esordire lo spagnolo, buttandolo nella mischia al posto di Pellegrini. Il numero 97 giallorosso è alla sua prima apparizione con la maglia giallorossa.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Roma-Cagliari a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile