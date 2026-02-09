Juventus, Ottolini sui rinnovi: "Procediamo con McKennie, parleremo con Spalletti"

Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così dell'attualità bianconera: "Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane".

Contro l'Inter sarà una sfida molto importante.

"I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo".

Poi ci sarà la Champions.

"Per noi l'obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno".

Non è arrivato l'attaccante nel mese di gennaio. Perché?

"Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo".