Malen trascina ancora la Roma e si regala la doppietta: Cagliari sotto 2-0
La Roma trova il gol del raddoppio contro il Cagliari poco prima della metà del secondo tempo. Grande discesa di Celik sulla destra, pallone forte in mezzo per Donyell Malen, che arriva puntuale e in scivolata spinge in fondo al sacco il 2-0, regalandosi la doppietta personale.
