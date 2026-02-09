Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news delle 22

L’Atalanta vince ancora, nel segno di Nikola Krstovic. Nonostante i tentativi della Cremonese - decima sconfitta di fila - nel finale, la Dea si impone con il risultato di 2-1 e si porta a meno due punti dal Como. Soddisfatto Raffaele Palladino: “È una risposta importante da parte del gruppo, della squadra, da parte di chi ha giocato anche meno. Vedi Pasalic, Samardzic che all'ultimo secondo ha dovuto giocare dall'inizio, vedi Kolasinac che non giocava da tanto, Krstovic ha fatto una grande partita”.

A Roma sono invece in campo i giallorossi e il Cagliari, ma la notizia è sugli spalti. Per la seconda volta in stagione, Francesco Totti è presente in tribuna allo stadio Olimpico, e questa volta si arriva dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri, che ha pubblicamente ammesso il possibile ritorno. Sul tema si è espresso oggi anche Frederic Massara, ds del club capitolino: "Francesco è la storia di questo club, lui e la famiglia Friedkin intrattengono un ottimo rapporto. Sono valutazioni che spettano alla proprietà, che ha avuto come unico interesse il bene di questo club e anche su questo tema farà le dovute valutazioni nel bene del club".

Ospite d’eccezione a Coverciano. Jesse Marsch, commissario tecnico del Canada, ha parlato anche della possibile qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali, che il Paese nordamericano ospiterà insieme a Stati Uniti e Messico: “Se gli Azzurri dovessero qualificarsi, ci affronteremo a Toronto nella partita di esordio del girone. A Toronto vivono tantissimi italiani: potrebbe essere il primo caso di una squadra ospitante il Mondiale fosse fuori casa”. A livello federale, è da registrare la replica dell’AIA a Luciano Spalletti: formalmente, un’apertura alla riforma arbitrale. Un progetto da tempo nel cassetto di Gabriele Gravina, che immagina una Pgmol all’italiana.

Centinaia di tifosi della Fiorentina sono pronti a seguire la squadra in trasferta (vietata fino a fine stagione in Italia) in Polonia per la gara con lo Jagiellonia: le previsioni parlano di almeno 500 sostenitori, ma si potrebbe toccare quota 900. Nel pomeriggio, Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato così del futuro di due gioielli rossoblù: “Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. C'è volontà per molti di loro di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richiesta dei giocatori e offerta del club”.