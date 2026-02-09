Serie C, Girone C: gli arbitri della 26ª giornata: Di Loreto per Catania-Audace Cerignola
Queste le desiganzioni arbitrali della 26ª giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone C. Per Catania-Audace Cerignola è stato designato Marco Di Loreto, mentre sarà Cerbasi ad aribtrare Trapani-Benevento
ATALANTA U23 – POTENZA
Arbitro: Mattia Maresca (Napoli)
Assistenti: Steven La Regina (Battipaglia), Nicola Monaco (Sala Consilina)
IV Ufficiale: Filippo Colaninno (Nola)
VAR: Simone Giuseppe Chimento (Saronno)
CASERTANA – CROTONE
Arbitro: Leonardo Di Mario (Ciampino)
Assistenti: Daniele De Chirico (Molfetta), Michele Fracchiolla (Bari)
IV Ufficiale: Ciro Aldi (Lanciano)
VAR: Giovanni Ciannarella (Napoli)
CATANIA – AUDACE CERIGNOLA
Arbitro: Marco Di Loreto (Terni)
Assistenti: Elia Tini Brunozzi (Foligno), Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)
IV Ufficiale: Alfredo Iannello (Messina)
VAR: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)
CAVESE – MONOPOLI
Arbitro: Michele Maccorin (Pordenone)
Assistenti: Simone Iuliano (Siena), Giuseppe Scarpati (Formia)
IV Ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
VAR: Pierpaolo Vitale (Salerno)
COSENZA – SIRACUSA
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
Assistenti: Pio Carlo Cataneo (Foggia), Luca Chianese (Napoli)
IV Ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri)
VAR: Andrea Galluzzo (Locri)
FOGGIA – AZ PICERNO
Arbitro: Francesco Aloise (Voghera)
Assistenti: Gianmarco Macripò (Siena), Gianluca Li Vigni (Seregno)
IV Ufficiale: Domenico Leone (Barletta)
VAR: Emanuele Fumarulo (Barletta)
SALERNITANA – CASARANO CALCIO S.P.A.
Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma)
Assistenti: Francesco Tagliaferri (Faenza), Manuel Cavalli (Bergamo)
IV Ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)
VAR: Domenico Russo (Torre Annunziata)
SORRENTO – GIUGLIANO
Arbitro: Mattia Drigo (Portogruaro)
Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio), Matteo Gentile (Isernia)
IV Ufficiale: Maria Marotta (Sapri)
VAR: Stefano Vito Martinelli (Potenza)
TEAM ALTAMURA – LATINA
Arbitro: Andrea Bortolussi (Nichelino)
Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano), Michele Rispoli (Locri)
IV Ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari)
VAR: Arli Veli (Pisa)
TRAPANI – BENEVENTO
Arbitro: Erminio Cerbasi (Arezzo)
Assistenti: Manuel Marchese (Pavia), Mattia Bettani (Treviglio)
IV Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)
VAR: Giovanni Battista Citarda (Palermo)