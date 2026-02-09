Roma, Massara: "Totti e i Friedkin hanno un ottimo rapporto, deciderà la proprietà"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, a pochi minuti dal match contro il Cagliari è intervenuto al microfono di DAZN. Tanti i temi affrontati, tra cui la presenza di Francesco Totti all'Olimpico dopo l'apertura di Claudio Ranieri a un suo ritorno in società: "Francesco è la storia di questo club, lui e la famiglia Friedkin intrattengono un ottimo rapporto. Sono valutazioni che spettano alla proprietà, che ha avuto come unico interesse il bene di questo club e anche su questo tema farà le dovute valutazioni nel bene del club".

Dopo questo mercato possiamo dire che l'obiettivo è la Champions League.

"Il mercato si è chiuso con arrivi importanti, sono arrivati Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza. Il reparto offensivo sembrava essere il più bisogno di nuovi inserimento, siamo convinti che ci aiuteranno a crescere. Il nostro obiettivo è solo lavorare ogni giorno per migliorare. Abbiamo un grande allenatore che sa come massimizzare il valore di questo organico".

Com'è andato questo mercato in sinergia con Gasperini?

"E' andata bene. Noi abbiamo un unico obiettivo: far crescere squadra e società e farlo nel miglior modo possibile. Lavoriamo in quest'unica direzione con grande impegno".

Occasione importante dopo il pari della Juventus?

"Noi dobbiamo pensare a noi, a fare le nostre partite, le prestazioni. Finora la stagione è stata molto positiva, sappiamo che stasera affrontiamo un Cagliari in grande salute e sarà difficile, ma vogliamo portare a casa un risultato positivo per noi".