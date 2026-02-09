Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic famelico, Raspadori è già dentro la Dea

Risultato finale: Atalanta-Cremonese 2-1

ATALANTA (a cura di Alessio Del Lungo)

Carnesecchi 6,5 - Un'uscita alta e davvero poco altro per 89 minuti. Nel finale prima toglie dalla propria porta il colpo di testa di Djuric con un gran riflesso, poi può solo osservare Thorsby che sigla il 2-1.

Scalvini 6 - Non viene particolarmente impegnato dagli attaccanti della Cremonese e gestisce bene il pallone quando lo ha tra i piedi. Prestazione positiva.

Djimsiti 6,5 - Come il compagno di reparto non commette errori, anzi sfiora addirittura il gol in avvio. Non era facile tenere a bada un giocatore come Vardy, ma lui ci riesce senza troppa fatica.

Kolasinac 6 - Esperienza al servizio della squadra. Con mestiere tiene a bada gli avversari e guida la squadra. Dal 59' Kossounou 5 - Viene sollecitato solo in una circostanza e concede il 2-1 alla Cremonese. Sbaglia la lettura del cross di Luperto e lascia tutto solo Thorsby, che batte Carnesecchi.

Zappacosta 7 - Ha 33 anni, ma sembra che ne abbia almeno 5 in meno per quanto corre e come lo fa. Sovrapposizioni al momento giusto e tanta intensità, che però non oscura la sua tecnica. La rete del 2-0 è da trequartista. Dal 59' Bellanova 6 - Il suo graduale rientro è un'altra buona notizia per l'Atalanta. Crossa molto bene per Pasalic, ma il colpo di testa del croato è largo.

Ederson 6 - Ormai è tornato da tempo sui suoi livelli: corre, copre, riparte, smista il pallone. Una risorsa a cui difficilmente Palladino può rinunciare.

Pasalic 6,5 - È suo il passaggio per lo scatto in profondità di Zappacosta, che poi dribbla l'avversario e batte Audero. In generale comunque si inserisce spesso e interpreta la gara con lo spirito giusto.

Zalewski 7 - Potrebbe anche prendere di più, ma se non arrivano gli assist non è colpa sua. Nel primo tempo apparecchia la tavola per il sinistro di Samardzic, che coglie l'incrocio dei pali, nella ripresa trova tutto solo il serbo a centro area, ma il suo mancino è largo di poco. Da segnalare anche una conclusione che termina a lato di pochissimo ad Audero battuto. A sinistra oggi è incontenibile. Dal 70' Bernasconi 6 - Un'altra presenza, altri minuti sulle gambe. Fa il suo senza strafare.

Samardzic 6,5 - Gli manca solo il gol, che prima l'incrocio dei pali e poi un po' di sfortuna gli negano. Intraprendente, frizzante e spesso decisivo nel creare superiorità numerica, partecipa pure all'azione del 2-0, avviandola con un ottimo scarico. Non ha fatto rimpiangere De Ketelaere. Dal 70' Sulemana 6 - Una chance non sfruttata che poteva valere il 3-0 e poco altro.

Krstovic 7,5 - Dopo tanti mesi in ombra, adesso il montenegrino sembra un altro giocatore. In area di rigore è una sentenza e il gol di oggi lo dimostra: al di là della girata, su cui Audero poteva fare meglio, lo stop è da centravanti vero. Corre su tutti i palloni e non dà tregua a Baschirotto, suo ex compagno di squadra al Lecce. Famelico.

Raspadori 7 - Non segna, ma sembra che giochi nell'Atalanta da mesi e non da giorni. Sempre dentro all'azione, partecipa alla manovra e serve Krstovic per il gol dell'1-0. Con una rete sarebbe stato indubbiamente l'MVP, ma avrà tempo per farne tante. Ora come ora quel che conta è l'imprevedibilità che ha la Dea con lui davanti. Dal 78' Musah sv

Raffaele Palladino 7 - Alla faccia di chi lo definisce attendista... Inizia la partita aggredendo altissimo la Cremonese e chiudendola nella sua metà campo, a testimonianza del fatto che ha nel suo repertorio la capacità di utilizzare più piani gara. Ha rivitalizzato Krstovic, in netta difficoltà con Juric, e ora ne trae beneficio. La Dea oggi è stata proprio un bel vedere.

CREMONESE (a cura di Andrea Carlino)

Audero 6,5 - Prestazione di assoluto spessore con interventi determinanti che evitano un passivo ben più pesante. Allunga in corner su Raspadori e respinge coi pugni la conclusione dell'attaccante nerazzurro con una parata istintiva e reattiva. Blocca senza problemi su Krstovic e su Ederson dimostrando riflessi felini. Nulla può sui gol di Krstovic e Zappacosta, entrambi frutto di giocate di alta qualità impossibili da neutralizzare. Sicuro nelle uscite e monumentale tra i pali.

Ceccherini s.v. - Problema fisico che lo costringe al cambio senza possibilità di dare un contributo significativo alla fase difensiva. Dal 40' Terracciano 6 - Garantisce ordine nel reparto arretrato grigiorosso cercando di limitare gli spazi offensivi con disciplina tattica.

Baschirotto 6,5 - Confronto particolare contro l'ex compagno Krstovic con cui ha condiviso l'esperienza al Lecce in un duello affascinante. Devia in corner la conclusione del croato e si oppone nuovamente in maniera decisiva quando viene superato con una chiusura provvidenziale. Salvataggio prodigioso su Ederson che calciava quasi a botta sicura dopo l'assist di Pasalic, respingendo con un intervento che tiene in vita la squadra. Prova al pallonetto morbido senza fortuna ma con personalità.

Luperto 6 - Gestione attenta della posizione nella linea difensiva a tre con chiusure puntuali e una lettura corretta delle traiettorie offensive nerazzurre. Devia in calcio d'angolo il cross di Zappacosta impedendo inserimenti pericolosi al centro dell'area con tempismo perfetto. Confeziona il cross che pesca Thorsby in area per il gol che accorcia le distanze, dimostrando anche qualità nella fase di costruzione dal basso e capacità di proporsi offensivamente nei momenti cruciali.

Barbieri 6 - Spinta costante sulla fascia destra cercando di dare ampiezza alla manovra grigiorossa e di mettere cross pericolosi verso l'area con generosità. Mette il cross dalla destra cercando la testa di Djuric ma trova l'anticipo di Kolasinac. Chiude tempestivamente su Zalewski nell'azione che porta all'inserimento pericoloso neutralizzando una situazione che poteva diventare critica con un rientro difensivo determinante. Dall'84' Zerbin 6 - Cross preciso per Djuric in una delle poche occasioni create.

Thorsby 6,5 - Presenza fisica importante in mezzo al campo con un lavoro di interdizione e copertura che permette ai compagni di provare a costruire gioco. Colpisce di testa su cross di Pezzella con un appoggio morbido che non crea problemi e viene pescato completamente solo al centro dell'area ma il suo colpo di testa è impreciso e termina largo sprecando una ghiotta opportunità. Trova il gol che accorcia le distanze controllando in area, spostando la palla sul sinistro e battendo Carnesecchi con freddezza.

Grassi 5,5 - Fatica a trovare le giuste soluzioni in mezzo al campo con l'Atalanta che gioca veloce e a due tocchi tenendo sotto pressione costante i grigiorossi. Trova spazio sulla fascia sinistra e mette un cross al centro che Carnesecchi blocca in presa alta senza difficoltà. Viene anticipato dalla difesa nerazzurra sul cross di Pezzella dalla trequarti senza riuscire a rendersi pericoloso. Prestazione opaca. Dal 61' Payero 6 - Conclusione di destro respinta da Djimsiti con coraggio.

Maleh 6 - Lavoro oscuro ma prezioso in fase di copertura con chiusure tempestive che evitano situazioni pericolose. Chiude su Krstovic quando il croato prova a girarsi per la conclusione, consegnando ad Audero per la ripartenza con prontezza. Presente nei raddoppi difensivi e attento nelle scalate per aiutare i compagni di reparto nella fase di contenimento della manovra offensiva avversaria con abnegazione e sacrificio costante.

Pezzella 6 - Presenza costante sulla fascia sinistra con la ricerca di cross pericolosi verso il centro dell'area. Arriva al cross dalla trequarti che viene anticipato dalla difesa nerazzurra e mette una traiettoria per Thorsby che colpisce di testa senza impensierire Carnesecchi. Pesca il norvegese completamente solo al centro dell'area nell'occasione più ghiotta per i grigiorossi con un cross millimetrico. Soffre la superiorità tecnica e fisica di Zappacosta in un confronto impari.

Vardy 5,5 - Prestazione complicata con un isolamento in attacco che non gli permette di rendersi pericoloso come nelle sue corde. Riceve palla e punta Djimsiti riuscendo a superarlo, ma il rientro della difesa nerazzurra chiude l'azione vanificando lo sforzo. Manda in avanti di testa per Bonazzoli con una buona scelta di tempo ma Kolasinac legge perfettamente e chiude in copertura. Troppo poco per impensierire una difesa solida e ben organizzata. *Dal 61' Sanabria 5,5.* Non riesce a pungere nello spezzone di gara avuto.

Bonazzoli 5,5 - Isolamento costante in attacco con la mancanza di appoggi che gli impedisce di incidere nella manovra offensiva grigiorossa. Conquista un fallo nella propria metà campo concedendo una pausa alla squadra dopo l'assedio nerazzurro e riceve in avanti di testa da Vardy ma Kolasinac chiude perfettamente con tempismo. L'errore di Zalewski lo mette in possesso sulla trequarti ma la difesa nerazzurra rientra efficacemente neutralizzando ogni velleità. Serata da dimenticare. *Dal 46' Djuric 6* - Fisicità importante, occasione di testa salvata miracolosamente da Carnesecchi.

Davide Nicola 5,5 - La squadra soffre enormemente il ritmo e la qualità dell'Atalanta senza mai riuscire a costruire azioni pericolose con continuità. I nuovi acquisti faticano a inserirsi nella manovra e gli attaccanti rimangono troppo isolati per tutti i novanta minuti senza ricevere palloni giocabili. Il gol di Thorsby nel recupero arriva troppo tardi per riaprire una partita compromessa già nel primo tempo. Le scelte tattiche non permettono di arginare la superiorità tecnica avversaria.