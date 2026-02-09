Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Fabbro della Virtus Verona

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 9 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FABBRO MICHAEL (VIRTUS VERONA)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, da terra, gli sferrava un calcio con il collo del piede, colpendolo ai testicoli, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITALE MATTIA (L.R. VICENZA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SATRIANO ANTONIO (PRO VERCELLI)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

ZAMBATARO EYOB (TORRES)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI MUNNO ALESSANDRO (PRO PATRIA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANETTI GIULIO (FORLÌ)

ANGHELE LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)

TOZZUOLO ALESSANDRO (PERUGIA)

IANESI SIMONE (PIANESE)

DEL CARRO ANDREA (RENATE)

PARIGINI VITTORIO (SAMBENEDETTESE)

FOSSATI MARCO EZIO (TRENTO)

VEZZONI FRANCO ORLANDO (VIS PESARO)