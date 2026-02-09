Serie C, Girone A: gli arbitri della 26ª giornata: Vogliacco per Pro Vercelli-Vicenza
Questi gli arbitri per la 26ª giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone A.
ALCIONE MILANO – OSPITALETTO
Arbitro: Dario Acquafredda (Molfetta)
Assistenti: Simone Mino (La Spezia), Domenico Lombardi (Chieti)
IV Ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate)
VAR: Bruno Galigani (Sondrio)
ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO
Arbitro: Andrea Palmieri (Brindisi)
Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio), Ionut Eusebiu Nechita (Lecco)
IV Ufficiale: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
VAR: Paolo Tomasi (Schio)
DOLOMITI BELLUNESI – PERGOLETTESE
Arbitro: Domenico Mirabella (Napoli)
Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo), Gregorio Maria Galieni (Ascoli Piceno)
IV Ufficiale: Alberto Poli (Verona)
VAR: Alberto Callovi (San Donà di Piave)
GIANA ERMINIO – LECCO
Arbitro: Alessandro Recchia (Brindisi)
Assistenti: Nicola Morea (Molfetta), Federico Mezzalira (Varese)
IV Ufficiale: Alessandro Pizzi (Bergamo)
VAR: Luca Bernasso (Milano)
INTER U23 – LUMEZZANE
Arbitro: Leonardo Leorsini (Terni)
Assistenti: Gheorghe Mititelu (Torino), Paolo Fumagallo (Novara)
IV Ufficiale: Davide Gandino (Alessandria)
VAR: Andrea Manzini (Voghera)
NOVARA – ALBINOLEFFE
Arbitro: Andrea Migliorini (Verona)
Assistenti: Giuseppe Fanara (Cosenza), Valeria Spizuoco (Cagliari)
IV Ufficiale: Riccardo Dasso (Genova)
VAR: Andrea Cocomero (Nichelino)
PRO PATRIA – CITTADELLA
Arbitro: Giovanni Castellano (Nichelino)
Assistenti: Giuseppe Minutoli (Messina), Alberto Mandarino (Alba-Bra)
IV Ufficiale: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno)
VAR: Edoardo Maria Brunetti (Milano)
PRO VERCELLI – L.R. VICENZA
Arbitro: Valerio Vogliacco (Bari)
Assistenti: Matteo Taverna (Bergamo), Daniel Cadirola (Milano)
IV Ufficiale: Gabriele Restaldo (Ivrea)
VAR: Paolo Cufari (Torino)
RENATE – TRIESTINA
Arbitro: Carlo Esposito (Napoli)
Assistenti: Simone Ambrosino (Nichelino), Filippo Balducci (Empoli)
IV Ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio)
VAR: Marco Sicurello (Seregno)
UNION BRESCIA S.R.L. – VIRTUS VERONA
Arbitro: Stefano Striamo (Salerno)
Assistenti: Andrea Mastrosimone (Rimini), Davide Fedele (Lecce)
IV Ufficiale: Giorgio Bozzetto (Bergamo)
VAR: Simone Giuseppe Chimento (Saronno)