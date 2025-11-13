Lecce, successo in amichevole col Manfredonia. Seduta personalizzata per Banda

Anche il Lecce ha sfruttato la pausa per le Nazionali per organizzare una sfida amichevole al Via del Mare contro il Manfredonia, partita terminata 5-1 per gli uomini di Di Francesco. Questa la nota della società salentina in merito:

"La preparazione dei giallorossi è proseguita questo pomeriggio allo Stadio Via del Mare con un test d’allenamento con il Manfredonia terminato 5-1.

Per i giallorossi a segno nel primo tempo Maleh (doppietta), Kaba e Pierotti. Nella ripresa in gol Sottil.

Assenti Jean e i Nazionali: Berisha, Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac, Ramadani e Tiago Gabriel.

Banda ha svolto un lavoro personalizzato.

Per la giornata di domani è previsto un allenamento mattutino al Via del Mare".