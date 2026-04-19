Milan, Tare: "Il mio futuro legato a quello di Allegri? Prima raggiungiamo gli obiettivi"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Verona: "Inutile parlare adesso di queste situazioni riguardanti il futuro, dobbiamo orientare tutte le nostre energie verso il nostro obiettivo che è la Champions. Di Allegri non c'è niente da discutere, ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto lungo, stiamo lavorando insieme su un progetto importante per il futuro".

Il suo futuro è legato a quello di Allegri?

"Non penso, lo dico con grande serenità. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione e ne siamo consapevoli, la cosa più importante è raggiungere gli obiettivi e poi sederci tutti insieme con Furlani e Ibra per fare un progetto vincente per la prossima stagione".

Match point per la Champions?

"Non penso, sono sei finali: quella di oggi è la più importante. Massimo rispetto per il Verona che non ha niente da perdere, dobbiamo fare il massimo per vincere questa partita e avere un bonus importante per il resto della stagione":