Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ivan Cardia
Oggi alle 11:30
Ivan Cardia

Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahçe - Nel primo caso manca solo l’ufficialità: il Taty è a Londra già da sabato, l’annuncio del club londinese è atteso a breve. Ma la Lazio tratta anche un’altra cessione: i turchi sono in pressing per il centrocampista francese. E il club di Lotito, che potrebbe salutare anche Nuno Tavares, incasserà 60 milioni di euro con due addii.

Il ritorno di Joao Cancelo. All’Inter o al Barcellona - Il portoghese ha rotto con Simone Inzaghi e lascerà l’Al-Hilal: i nerazzurri ci sono, hanno l’accordo con gli arabi sullo stipendio e sono pronti a privarsi di uno fra Acerbi o De Vrij per riabbracciare il portoghese. Cancelo preferirebbe il Barça, che per ora tentenna: l’Inter non aspetterà oltre questa settimana per il sostituto di Dumfries.

Valentin Carboni al Racing - Rientrato dal prestito al Genoa - stessa sorte a breve per Asllani dal Torino - il fantasista cerca il rilancio ad Avellaneda, alla corte di Diego Milito. Prestito secco, senza alcuna clausola per il riscatto.

Un difensore per il Bologna - I rossoblù sfogliano i petali della margherita per regalare almeno un rinforzo a Vincenzo Italiano nel settore difensivo. Juan Pablo Freytes sembra il più vicino, ma fino all’ufficialità (serve una cessione per fare spazio) occhio anche a Fedde Leysen. E vuole tornare in Italia il brasiliano Rodrigo Becao, sondato anche da altri club.

Juan Arizala all’Udinese - Sfumato il passaggio al Milan, sul laterale colombiano classe 2005 è piombata l’Udinese, con cui il giocatore sta svolgendo le visite mediche. Affare da 3 milioni di euro, contratto fino al 2030.

Giacomo Raspadori a Roma, oppure no - La Roma ha già apparecchiato la tavola con l’Atlético Madrid, convinto da un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, in un’operazione da circa 21 milioni di euro. Sullo sfondo anche la Lazio (è la prima richiesta di Sarri), ma soprattutto i dubbi dell’ex Napoli, che non sembra così convinto di lasciare Madrid solo sei mesi dopo il suo trasferimento.

La rivoluzione della Fiorentina - Il primo passo è stato l’arrivo dell’israeliano Manor Solomon, ma la nuova era viola di Fabio Paratici necessita di tempi rapidi. Marinelli è vicino alla Sampdoria, Nicolussi Caviglia tornerà al Venezia per ripartire, Dodò e Gudmundsson sono casi aperti, come pure Dzeko. C’è da sfoltire, e poi da mettere a disposizione di Vanoli rinforzi all’altezza.

Durosinmi e Tsawa al Pisa - Il club toscano batte due colpi. In serata arriverà in città Rafiu Durosinmi, nigeriano classe 2003 che con il Viktoria Plzen ha fatto vedere i sorci verdi a Lazio e Roma. Non proprio un affare low cost, visto che si potrebbe arrivare a 11 milioni di euro di esborso. Molto vicino anche Cheveyo Tsawa, centrocampista classe 2006 dello Zurigo.

Luca Marianucci alla Cremonese - Arrivato in estate per 9 milioni di euro più 1 di bonus, Luca Marianucci ha trovato pochissimo spazio nel Napoli: imminente il suo passaggio, in prestito, ai grigiorossi di Davide Nicola.

Bento al Genoa - Dopo aver lavorato per riportare in rossoblù Mattia Perin dalla Juventus, i liguri sembrano aver trovato in Arabia Saudita il portiere da regalare a De Rossi: nel weekend è stata presentata un’offerta all Al Nassr per Bento Matheus Krepski, in passato seguito anche dall’Inter. Dovrebbe evolversi in tempi rapidi.

