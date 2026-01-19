Taylor commette fallo, rigore per il Como: la spiegazione di Fabbri. Nico Paz poi sbaglia
"A seguito di revisione, il numero 24 commette fallo in area di rigore. Decisione finale, calcio di rigore per il Como". Così Michael Fabbri, arbitro designato per Lazio-Como, ha motivato il calcio di rigore assegnato ai lariani.
Sul dischetto va Nico Paz, che a tu per tu con Provedel si lascia ipnotizzare: i biancocelesti però restano sotto 2-0 all'Olimpico.
