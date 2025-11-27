Pellegrini di nuovo capitano della Roma. Prima volta che succede dal 1' in stagione
Lorenzo Pellegrini capitano della Roma, la fascia torna sul braccio sinistro del centrocampista numero 7 giallorosso, per la prima volta dal primo minuto in questa stagione. A inizio anno, infatti, Gasperini aveva cambiato le gerarchie dei propri capitani, promuovendo davanti a lui Cristante ed El Shaarawy. In stagione fino a oggi la fascia era tornata sul braccio di Pellegrini solo per il secondo tempo con il Nizza.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
