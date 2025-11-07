Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
L'Assemblea degli Azionisti della Juventus che si è tenuta nella giornata di oggi ha trattato tantissimi temi, fra questi anche quello del rinnovo del Consiglio d'Amministrazione del club per i prossimi 3 anni. E per la prima volta all'interno del CdA entra anche un membro rappresentante di Tether, emittente della più grande stablecoin al mondo, individuato nella figura di Francesco Garino. Di seguito i dettagli:
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Lista 1 (Exor) 92%
Lista 2 (Tether) 7,9%
Eletti della Lista 1: Ferrero, De Boer, Comolli, Ferrero,Cappiello, Negri, Lutz, Oriali
Eletto della Lista 2: Garino
Poco dopo l'elezione, Paolo Ardoino ha così commentato la decisione: "Tether ha appena ricevuto il suo primo posto nel CdA della Juventus. Francesco Garino confermato! Grazie a tutti gli azionisti di minoranza per aver supportato la nostra richiesta di essere coinvolti.
Il primo passo necessario verso MJGA!".
