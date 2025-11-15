Aspettative deluse oppure no? Venezia, i numeri di Adorante son in linea a quelli alla Juve Stabia

La geniale intuizione del Ds Matteo Lovisa, questo si può dire dell'attaccante Andrea Adorante, un talento che fino al gennaio del 2024 era passato fin troppo sotto traccia, esplodendo però alla Juve Stabia, in quella stagione 2023-2024 che per le Vespe campane significò Serie B: solo nella seconda parte di annata, 18 presenze e 12 gol siglati. Poi la consacrazione in Serie B, lo scorso anno, quando si laurea capocannoniere del club campano, con 15 gol maturati in 33 gare, cui ci sono da aggiungere i tre fatti ai playoff (persi in semifinale con la Cremonese, promossa in A tramite gli spareggi stessi).

Ecco quindi che sul giocatore si accendono davvero tanti riflettori, ma sul mercato, a spuntarla, è il Venezia, che lo preleva dalla Juve Stabia facendogli sottoscrivere un contratto triennale. Ma l'avvio di stagione è ben al di sotto delle aspettative, e il bomber non colpisce per come dovrebbe, o meglio, per come ci si aspetterebbe. Questo, quello che si vede, ma attenzione: la realtà...non corrisponde a verità. E i numeri certificano tutto.

Dopo 12 giornate di Serie B, con la maglia arancioneroverde, Adorante ha messo a segno 4 reti, di cui due su rigori, e all'apparenza i numeri sembrano deludere; in realtà, sono estremamente simili a quelli che il giocatore ha collezionato nel passato torneo, perché, a Castellammare, dopo 12 turni, il classe 2000 aveva cinque gol, di cui uno su rigore.

Probabilmente ci si è lasciati ingannare, come spesso accade, solo dall'ultimo periodo di stagione, dove effettivamente il giocatore è esploso, senza considerare che invece si dovrebbe guardare per intero un percorso. Come magari ha fatto la dirigenza del Venezia.