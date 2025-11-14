Bari per il sociale, una delegazione ha fatto visita alla casa-alloggio "Raggio di Sole"

Settima seduta settimanale per il gruppo biancorosso che prosegue nella marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato che lo vedrà ospitare sul terreno del San Nicola il Frosinone guidato da mister Alvini; l'incontro, valido per la 13a giornata Serie BKT, è in programma, dopo la pausa per le nazionali, sabato 22 novembre, a partire dalle ore 19:30.

Nella seduta pomeridiana odierna, svolta sul terreno dell'SKF di Modugno, dopo un riscaldamento tecnico ad intensità crescente, la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche svolte a tutto campo, con focus sullo sviluppo dell'azione offensiva; a chiudere la giornata sfida a ranghi misti su metà campo. Tabella di lavoro personalizzato per alcuni elementi della rosa; palestra e fisioterapia per Darboe, assenti Mehdi Dorval e Indrid Mavraj impegnati con le rispettive nazionali; .

Questa mattina una delegazione della squadra (Vicari, Nikolaou, Partipilo e Pereiro) ha portato il proprio saluto alla casa alloggio 'Raggio di Sole - Fondazione Opera Santi Medici' di Bitonto, struttura, unica in Puglia, che da oltre 25 anni accoglie persone affette da AIDS, impegnandosi inoltre in iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e lotta contro l'HIV.

Una mattinata all'insegna di sorrisi, doni, cori, ma anche di racconti, prese di coscienza e riflessioni.

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento.