Gubbio, Di Carlo: "Dopo le due sconfitte abbiamo avuto una reazione da vera squadra"

In vista della gara contro il Ravenna, il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa: "Io penso positivo sotto tanti aspetti perché, da quando abbiamo iniziato la stagione, siamo riusciti a creare un bel gruppo, una squadra veramente molto unita, compatta e cominciamo anche ad avere più consapevolezza dei propri mezzi. Dopo le due sconfitte abbiamo avuto una reazione veramente tosta, da squadra vera e quindi questo è il segnale positivo. L'unica cosa che ci può mancare è aver vinto una volta in casa, i due punti con la Ternana ci pesano ancora perché era una partita vinta in quel momento lì però poi alla fine abbiamo fatto tre gol e non abbiamo vinto. Il percorso è molto positivo, abbiamo 18 punti ma quei due punti persi pesano.

Il recupero di mercoledì con la Juve Next Gen? Ci sono vari modi di interpretare la questione, innanzitutto la cosa negativa è che spezza il ritmo e questo purtroppo non dipende da noi. Stiamo bene e abbiamo bisogno di giocare perché stavamo veramente crescendo sempre da partita in partita. La seconda cosa negativa è che purtroppo il recupero è stato messo al 26 alle 14:30 e questo penalizza anche i tifosi.

Noi faremo di tutto per cercare di arrivare a fare una partita importante e portare a casa i tre punti nonostante l'infrasettimanale che sappiamo bene che un po' ci penalizza, andremo a Ravenna con più freschezza e probabilmente recupereremo almeno Murru. Abbiamo provato, con la società ad organizzare un'amichevole di spessore, non con una Primavera 1, ma non siamo riusciti a trovarla quindi faremo la nostra amichevole tra di noi e faremo una partita a ranghi contrapposti per simulare la partita contro il Ravenna".